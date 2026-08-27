Siddharthnagar News: राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, मोटर दुर्घटना दावों पर प्री-ट्रायल बैठक

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सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के तहत बृहस्पतिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी अरविंद राय ने की।बैठक में मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावों से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निस्तारण की संभावनाओं पर चर्चा की गई। पीठासीन अधिकारी ने अधिवक्ताओं से अपील की कि जिन मामलों में समझौते की संभावना है, उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कराने के लिए पक्षकारों और बीमा कंपनियों का सहयोग सुनिश्चित करें।बैठक के दौरान विवादित बिंदुओं, संभावित सेटलमेंट, बीमा कंपनियों की देयता तथा आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया ताकि लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण हो सके।इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेंद्र नाथ, अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह, रामप्रकाश धर द्विवेदी, सरफराज मलिक, इम्तियाज अली, श्रेया भारती, प्रभाकर गुप्ता सहित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित रहे।