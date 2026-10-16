Siddharthnagar News: 2.81 लाख नाम कटने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, शिविर आज

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पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं और ऐसे पात्र नागरिकों के पंजीकरण पर विशेष जोर रहेगा, जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवशरणप्प जीएन ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जहां फॉर्म भरने और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी।बता दें कि पुनरीक्षण के दौरान जिले में पहले 19,63,872 मतदाता दर्ज थे। इनमें से 3,98,920 नाम हटाए गए थे। इनमें 77,495 मृत, 1,04,299 अनुपस्थित या पता नहीं चल पाने वाले, 1,65,751 स्थानांतरित और 41,650 दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता बताए गए थे। इसके अलावा 9,725 मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा नहीं हुए थे। 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम सूची में 16,80,555 मतदाता दर्ज थे।चुनाव 2027 की तैयारियों के क्रम में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी तय किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। ी