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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Vehicles will not be allowed to enter the city via Bansi and Hydel Tirahe

Siddharthnagar News: बांसी और हाइडिल तिराहे से शहर में नहीं आएंगे वाहन, जांच लें रूट

Sat, 17 Oct 2026 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:09 AM IST
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Siddharthnagar News: Vehicles will not be allowed to enter the city via Bansi and Hydel Tirahe
शहर के हाइडील तिराहे पर होगा बैरिकेडिं।
सिद्धार्थनगर। अगर आप दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शन करने या प्रतिमा विसर्जन के दौरान शहर से गुजरने की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले यातायात डायवर्जन के बारे में जरूर जान लें। प्रतिदिन शाम छह बजे से शहर के प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों का प्रवेश नियंत्रित किया जाएगा।
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ऐसे में बांसी तिराहा, हाइडिल तिराहा, सोहांस स्टैंड, सनई चौराहा और तहसील गेट के आसपास रास्ता बदलना पड़ सकता है। यह व्यवस्था विसर्जन तक लागू रहेगी।
यातायात उपनिरीक्षक अजय सिंह यादव ने बताया कि यातायात व्यवस्था के तहत बांसी तिराहे से शहर की ओर छोटे और बड़े वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। हाइडिल तिराहे से भी शहर की ओर बड़े वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सोहांस स्टैंड के पास शाम छह बजे से छोटे और बड़े वाहनों के शहर की ओर जाने पर रोक लगाई जाएगी। सनई चौराहे पर बड़े वाहनों के लिए बैरिकेडिंग रहेगी, जबकि यहां से छोटे वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा।
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तहसील गेट से पैदल सफर : तहसील गेट से बाइक और कार चालकों को आगे पैदल जाना होगा। प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर 19 और 20 अक्तूबर को भी जुलूस मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।
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वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले यातायात व्यवस्था का ध्यान रखें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।
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