Siddharthnagar News: संकरी सड़क के चौड़ीकरण से आसान होगा सफर

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यह मार्ग बस्ती-बांसी राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलता है। यह सड़क पिछले कई वर्षों से संकरी और जर्जर हालत में थी। जगह-जगह गड्ढे होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती थी। बड़े वाहनों के आमने-सामने आने पर जाम की स्थिति बन जाती थी। करीब 15.700 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर लोगों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।डुमरियागंज और बस्ती की ओर प्रतिदिन आवागमन करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। सड़क के गड्ढों से मुक्ति मिलने के साथ संकरे मार्ग पर बड़े वाहनों के गुजरने की परेशानी कम होगी। मार्ग के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब वित्तीय स्वीकृति मिलने से परियोजना आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।ग्रामीणों की पुरानी मांग और धरना-प्रदर्शन : अइस मार्ग पर 100 से अधिक गांव पड़ते हैं। बांसी और डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के सैकड़ों लोग इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। सड़क खराब होने से राहगीरों, किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को परेशानी होती थी। मार्ग किनारे एक राजकीय महाविद्यालय, आधा दर्जन से अधिक निजी महाविद्यालयों के साथ कई हाईस्कूल और इंटर कॉलेज भी स्थित हैं। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण कई विद्यालयों की बसों का संचालन बंद हो चुका था। अगस्त में पथरा कस्बे में सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन कर सड़क बनवाने की मांग उठाई थी।