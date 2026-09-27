Siddharthnagar News: जिला बदर अभियुक्त के घर चस्पा किया नोटिस, कराई मुनादी

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पुलिस टीम ने अभियुक्त के निवास स्थान पर पहुंचकर तलाश और सत्यापन किया। इस दौरान घर पर ताला बंद मिला और अभियुक्त मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार आदेश की प्रति मकान के प्रमुख एवं सहज दृश्य स्थान पर गवाहों की मौजूदगी में चस्पा की। मुनादी के माध्यम से आसपास के लोगों को बताया गया कि जिला बदर की अवधि में अभियुक्त के जिले की सीमा में प्रवेश या निवास करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी, एसआई शम्स जावेद खान सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे।

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बांसी। जिलाधिकारी के जिला बदर आदेश के अनुपालन में कोतवाली पुलिस ने रविवार को मोहल्ला ईशानगर निवासी अरबाज शाह के घर पहुंचकर आदेश की प्रति चस्पा की और मोहल्ले में मुनादी कराई। पुलिस के अनुसार अभियुक्त को छह माह की अवधि के लिए सिद्धार्थनगर जिले की सीमा से जिला बदर किया गया है।