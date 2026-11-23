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कोच इंडिकेटर नहीं होने से यात्रियों को यह पता नहीं चल पाता कि उनका डिब्बा प्लेटफॉर्म के किस हिस्से में आएगा। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में यह परेशानी अधिक होती है।ट्रेन के कुछ मिनट रुकने के दौरान बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को कोच तक पहुंचने में दिक्कत होती है। कई बार जल्दबाजी में सामान लेकर भागने से गिरने और चोट लगने का खतरा भी बना रहता है।स्थानीय यात्री अभिषेक, योगेश, महेश, राजू और अजय का कहना है कि शोहरतगढ़ नेपाल सीमा से सटा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहां से लखनऊ, मुंबई और बनारस समेत विभिन्न स्थानों के लिए एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनें गुजरती हैं।रोजाना बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं लेकिन कोच इंडिकेटर जैसी जरूरी सुविधा नहीं है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से दोनों प्लेटफॉर्म पर कोच डिस्प्ले बोर्ड लगाने की मांग की है।इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर एक की ऊंचाई भी मानक के अनुरूप बढ़ाने की मांग उठाई गई है। समाजसेवी पंकज पांडेय, वकार मोइज खान और विष्णु उमर समेत नगर के लोगों ने रेलवे अधिकारियों से दोनों समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की है।