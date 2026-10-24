Siddharthnagar News: मंजूरी न ठेका, होर्डिंग से पटा शहर

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नगर पालिका ने एक भी होर्डिंग या यूनीपोल लगाने की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद कुछ प्रचार एजेंसियां एनएच 28 पर रानीगंज तिराहा से पुरानी कचहरी चौराहा, रोडवेज चौराहा और माधव पार्क तिराहा के डिवाइडर में यूनीपोल लगा रही हैं। वे सड़क किनारे फ्लैग यूनीपोल और बिलबोर्ड लगाकर मोटी रकम कमा रही हैं। विज्ञापन

ये निजी प्रचार एजेंसियां बड़े फर्मों, दुकानों, संस्थानों और नेताओं की होर्डिंग लगाकर लाखों रुपये महीने में कमा रही हैं। नगर पालिका की लापरवाही से जो राजस्व उसे मिलना चाहिए, उसका लाभ प्रचार एजेंसियां उठा रही हैं। विज्ञापन विज्ञापन

प्रचार एजेंसियों की मनमानी से नगर पालिका को नुकसान : नगर पालिका परिषद बांसी ने लगभग आठ वर्ष पहले बैनर और होर्डिंग से प्रचार करने वाली एजेंसियों से कर वसूलने या एजेंसी देने का बायलॉज पारित किया था। इसके बाद भी अभी तक न तो इसका टेंडर किया गया है और न ही किसी प्रचार कंपनी को एजेंसी दी गई है। इस कारण नगर पालिका को लाखों रुपये महीने का नुकसान हो रहा है। नगर पालिका ने एक भी होर्डिंग या यूनीपोल लगाने की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद कुछ प्रचार एजेंसियां एनएच 28 पर रानीगंज तिराहा से पुरानी कचहरी चौराहा, रोडवेज चौराहा और माधव पार्क तिराहा के डिवाइडर में यूनीपोल लगा रही हैं। वे सड़क किनारे फ्लैग यूनीपोल और बिलबोर्ड लगाकर मोटी रकम कमा रही हैं।ये निजी प्रचार एजेंसियां बड़े फर्मों, दुकानों, संस्थानों और नेताओं की होर्डिंग लगाकर लाखों रुपये महीने में कमा रही हैं। नगर पालिका की लापरवाही से जो राजस्व उसे मिलना चाहिए, उसका लाभ प्रचार एजेंसियां उठा रही हैं।प्रचार एजेंसियों की मनमानी से नगर पालिका को नुकसान : नगर पालिका परिषद बांसी ने लगभग आठ वर्ष पहले बैनर और होर्डिंग से प्रचार करने वाली एजेंसियों से कर वसूलने या एजेंसी देने का बायलॉज पारित किया था। इसके बाद भी अभी तक न तो इसका टेंडर किया गया है और न ही किसी प्रचार कंपनी को एजेंसी दी गई है। इस कारण नगर पालिका को लाखों रुपये महीने का नुकसान हो रहा है।

बांसी। हाईवे के डिवाइडर और राप्ती नदी पुल की रेलिंग होर्डिंग से पटी हैं। नगर पालिका ने किसी को भी बिलबोर्ड, फ्लैग यूनीपोल या डिवाइडर यूनीपोल लगाने की अनुमति नहीं दी है। यह नगर पालिका की निगरानी व्यवस्था की पोल खोल रही है। त्योहारों के दौरान नगर पालिका बांसी की सड़कों और चौराहों पर नेताओं और संस्थानों के बधाई संदेशों वाले होर्डिंग की भरमार है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही कस्बे की प्रमुख सड़कों और चौराहों पर होर्डिंग व बैनर लग गए हैं। दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा पर बधाई संदेश देने की होड़ मची है। इसके चलते सरकारी कार्यालयों, पार्कों और महापुरुषों की प्रतिमा स्थलों पर भी बैनर व होर्डिंग टांग दिए गए हैं।