Siddharthnagar News: मन्नत पूरी करने कैंची धाम जाएंगे रवि लमिछाने

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उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी यह यात्रा पूरी तरह निजी, पारिवारिक और धार्मिक है। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। शुक्रवार को धनगढ़ी से सड़क मार्ग के जरिये भारत के लिए रवाना होने से पहले लामिछाने ने धनगढ़ी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत की।उन्होंने बताया कि जेल में रहने के दौरान उन्होंने मन्नत मांगी थी। अब समय मिलने पर वह परिवार के साथ इसे पूरा करने के लिए निकले हैं। लामिछाने ने कहा कि उनका परिवार आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। धार्मिक आस्था और पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप यह यात्रा की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपनी निजी यात्रा को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर नहीं देखने की अपील की। संवाद