Siddharthnagar News: मौके पर जाकर कराएं भूमि विवाद का निपटारा

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भूमि विवाद, वरासत और अवैध कब्जे के मामलों में लापरवाही न बरतने की हिदायतसिद्धार्थनगर। उसका बाजार थाने में शनिवार को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन की मौजूदगी में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसमें अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षकों को भूमि विवाद, वरासत और बंटवारे से संबंधित मामलों का मौके पर जाकर निष्पक्ष तरीके से निस्तारण कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।डीएम ने राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों को नाली, चकमार्ग, जमीन के बंटवारे, अवैध कब्जे और पट्टे से संबंधित प्रकरणों में शिकायतकर्ता की मौजूदगी में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर विवाद का समाधान कराया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाए और किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं से आपसी सौहार्द बनाए रखने और विवादों में लड़ाई-झगड़ा न करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर जाकर करेंगे। इस दौरान संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।