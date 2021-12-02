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मौसम के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में 10.7 डिग्री का अंतर रहा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 86 और न्यूनतम 50 प्रतिशत रही। रात के तापमान में गिरावट के कारण सुबह और शाम ठंड का अहसास बढ़ रहा है।

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सिद्धार्थनगर। जिले में रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है, लेकिन रात और सुबह ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। वातावरण में नमी अधिक होने से सुबह हल्का कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद कोहरा छंटने पर धूप निकलेगी। ऐसे में सुबह और शाम के समय ठंड से बचाव की जरूरत बढ़ गई है।