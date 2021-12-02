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उन्होंने अंतरजिला मतदान और ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता जताई। उनका कहना है कि दूरी और कामकाज की मजबूरी के कारण किसी योग्य नागरिक को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। शुक्रवार को ललितपुर में निर्वाचन आयोग की ओर से चौथी पंचवर्षीय रणनीतिक योजना को लेकर आयोजित सरोकारवालों की चर्चा में निर्वाचन आयुक्त ने ये विचार रखे।उन्होंने कहा कि परंपरागत तरीके से चुनाव संचालन जारी रखना अब उचित नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्वाचन प्रणाली, कानून और प्रक्रियाओं में बदलाव जरूरी हो गया है।डॉ. सुब्बा ने कहा कि विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिक हों या रोजगार और अन्य कार्यों के सिलसिले में एक जिले से दूसरे जिले में गए लोग, सभी को मतदान का अवसर मिलना चाहिए।निर्वाचन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसी भी परिस्थिति में नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहें। उन्होंने आगामी चुनावों में अंतरजिला मतदान की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता जताई।