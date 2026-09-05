Siddharthnagar News: सांसद ने थाने में की पूजा-अर्चना

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भगवान श्रीकृष्ण ने धर्म की स्थापना, सत्य के मार्ग पर चलने और समाज में न्याय व सद्भाव का संदेश दिया। हमें उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर समाज में प्रेम, भाईचारा और सौहार्द को मजबूत करना चाहिए। इस दौरान सिद्धार्थनगर के प्रभारी निरीक्षक नवीन सिंह और जोगिया के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सहित मंडल प्रभारी विपिन सिंह, अजय उपाध्याय, मीडिया प्रभारी रमेश मणि, मोरारी सिंह, दिलीप सिंह उपस्थित रहे।

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सिद्धार्थनगर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सांसद जगदंबिका पाल ने थाना सिद्धार्थनगर और जोगिया में पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सांसद ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है।