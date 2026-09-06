फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Revenue officials honored for their excellent work

Siddharthnagar News: बेहतर काम पर राजस्वकर्मियों का हुआ सम्मान

Sun, 06 Sep 2026 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 06 Sep 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Revenue officials honored for their excellent work

विज्ञापन
डुमरियागंज। एसडीएम कार्यालय में शनिवार को विभिन्न शासकीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्व और तहसील कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम विवेकानंद मिश्र ने कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा जताई।
इस मौके पर एसडीएम विवेकानंद मिश्र ने कहा कि सम्मानित कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन किया है। उनका कार्य अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से शासकीय कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने का आह्वान किया।
विज्ञापन

एसडीएम ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण के साथ जिला जनगणना हस्तपुस्तिका , ई-डिस्ट्रिक्ट, फॉर्मर रजिस्ट्री समेत अन्य कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed