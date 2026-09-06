Siddharthnagar News: बेहतर काम पर राजस्वकर्मियों का हुआ सम्मान

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डुमरियागंज। एसडीएम कार्यालय में शनिवार को विभिन्न शासकीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्व और तहसील कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम विवेकानंद मिश्र ने कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा जताई।इस मौके पर एसडीएम विवेकानंद मिश्र ने कहा कि सम्मानित कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन किया है। उनका कार्य अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से शासकीय कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने का आह्वान किया।एसडीएम ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण के साथ जिला जनगणना हस्तपुस्तिका , ई-डिस्ट्रिक्ट, फॉर्मर रजिस्ट्री समेत अन्य कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया।