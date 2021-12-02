Siddharthnagar News: सियार से टकराकर बाइक सवार घायल

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हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल को सड़क से उठाकर सीएचसी सिरसिया पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उपचार और दवा कराई गई।

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भनवापुर। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के मल्दा गांव निवासी सोनू यादव रविवार रात सड़क हादसे में घायल हो गया। वह निजी काम से बाइक से शाहपुर जा रहा था। रात करीब 9:30 बजे शाहपुर-सिंगारजोत मार्ग पर रमवापुर उर्फ नेबुआ गांव के पास अचानक सड़क किनारे से सियार निकलकर सामने आ गया। बाइक की सियार से टक्कर होने के बाद सोनू सड़क पर गिरकर घायल हो गए।