Siddharthnagar News: लिंक सड़क में धंसा हिस्सा बना हादसों की वजह
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 07 Sep 2026 11:51 PM IST
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जगन्नाथ स्वामी मंदिर मार्ग पर बढ़ा खतरा, ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार
लोटन। कोल्हुई-लोटन मार्ग से जगन्नाथ स्वामी मंदिर जाने वाली लिंक सड़क पर बना गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए हादसों का कारण बन गया है। लगातार बारिश से सड़क का धंसा हिस्सा बढ़ता जा रहा है, जिससे कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र मरम्मत की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि दिन में क्षतिग्रस्त हिस्सा दिखाई देता है लेकिन रात में गुजरने वाले लोगों के लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है। गांव के राजेंद्र यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले बाइक से जा रही दो महिलाएं सड़क के संकरे हिस्से पर संतुलन खो बैठीं और आगे का पहिया गड्ढे में गिरने से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाइक निकालकर दोनों को उपचार के लिए भेजा।
राजकुमार जायसवाल, प्रदीप मोदनवाल, अनुराग कसौधन, सुनील जायसवाल, शिवम विश्वास, अमरनाथ और विश्वनाथ ने बताया कि सड़क बनने के समय यहां कोई गड्ढा नहीं था। अब लगातार बारिश के कारण धंसा हिस्सा चौड़ा होता जा रहा है। यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो सड़क पूरी तरह धंस सकती है और आवागमन बंद होने की आशंका है।
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जल निगम के पाइप लीकेज से बनी समस्या
- पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता कमल किशोर ने बताया कि जल निगम की पाइपलाइन में लीकेज होने से सड़क धंसी है। इस संबंध में जल निगम को पत्र भेजा गया है। पाइपलाइन की मरम्मत के बाद सड़क को भी तत्काल ठीक कराया जाएगा।
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लोटन। कोल्हुई-लोटन मार्ग से जगन्नाथ स्वामी मंदिर जाने वाली लिंक सड़क पर बना गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए हादसों का कारण बन गया है। लगातार बारिश से सड़क का धंसा हिस्सा बढ़ता जा रहा है, जिससे कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र मरम्मत की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि दिन में क्षतिग्रस्त हिस्सा दिखाई देता है लेकिन रात में गुजरने वाले लोगों के लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है। गांव के राजेंद्र यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले बाइक से जा रही दो महिलाएं सड़क के संकरे हिस्से पर संतुलन खो बैठीं और आगे का पहिया गड्ढे में गिरने से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाइक निकालकर दोनों को उपचार के लिए भेजा।
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राजकुमार जायसवाल, प्रदीप मोदनवाल, अनुराग कसौधन, सुनील जायसवाल, शिवम विश्वास, अमरनाथ और विश्वनाथ ने बताया कि सड़क बनने के समय यहां कोई गड्ढा नहीं था। अब लगातार बारिश के कारण धंसा हिस्सा चौड़ा होता जा रहा है। यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो सड़क पूरी तरह धंस सकती है और आवागमन बंद होने की आशंका है।
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जल निगम के पाइप लीकेज से बनी समस्या
- पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता कमल किशोर ने बताया कि जल निगम की पाइपलाइन में लीकेज होने से सड़क धंसी है। इस संबंध में जल निगम को पत्र भेजा गया है। पाइपलाइन की मरम्मत के बाद सड़क को भी तत्काल ठीक कराया जाएगा।