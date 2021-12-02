Siddharthnagar News: बाइकों की टक्कर में तीन घायल

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घायलों की पहचान मुष्ताक (50) निवासी बेवा थाना डुमरियागंज, मंजीत (20) निवासी चनदोखा और कृष्ण (17) निवासी चनदोखा थाना सोनहा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर दो युवक सवार थे। टड़वा पेट्रोल पंप के पास पहुंचने पर हादसा हुआ।

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भारतभारी। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के टड़वा पेट्रोल पंप के पास सोमवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।