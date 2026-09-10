फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Marksheets to be available from September 14 to 18

Siddharthnagar News: 14 से 18 सितंबर तक मिलेंगे अंकपत्र

Thu, 10 Sep 2026 11:04 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 10 Sep 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Marksheets to be available from September 14 to 18
सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु से संबद्ध महाविद्यालयों के सत्र 2025-26 की परीक्षाओं से संबंधित सारणीयन पंजिका, अंकपत्र और प्रमाण-पत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वितरित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने इसके लिए जनपदवार तिथियां निर्धारित कर दी हैं।
विज्ञापन

परीक्षा नियंत्रक दीनानाथ यादव ने बताया कि संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य निर्धारित तिथि पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि को आवश्यक प्रपत्र और पहचान-पत्र के साथ विश्वविद्यालय भेजकर अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन

जनपदवार कार्यक्रम के अनुसार सिद्धार्थनगर के महाविद्यालयों के लिए 14 सितंबर, महाराजगंज के लिए 15 सितंबर, बस्ती के लिए 16 सितंबर, संतकबीरनगर के लिए 17 सितंबर और श्रावस्ती और बलरामपुर के महाविद्यालयों के लिए 18 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि किसी अपरिहार्य कारण से निर्धारित तिथि पर महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं तो वे 19 सितंबर को भी परीक्षा संबंधी अंकपत्र और प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed