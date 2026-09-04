Siddharthnagar News: काॅन्वेंट स्कूलों को मात दे रहा प्राथमिक विद्यालय मंगराव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के चलते वर्ष 2018 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार दुर्गेश कुमार मिश्रा सहायक अध्यापक के रूप में 25 जुलाई 2013 को पहली नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय मंगराव, भनवापुर में हुई थी। पदोन्नति चार नवंबर 2016 को हुई और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मुख्यमंत्री की ओर से राज्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।पहल हुई तो बढ़ती गई विद्यालय में सुविधा : जनसहयोग से विद्यालय में डेस्क-बेंच, इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, एयर कंडीशन की व्यवस्था 1000 तरह की विभिन्न पुस्तकों समेत समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की गई है। विद्यालय के छात्रों का बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन भी हुआ है। इसके साथ ही रुचिपूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सह-शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन और विभिन्न खेल के जरिये वह विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं।विद्यालय के बच्चे मंडल स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा में प्रतिभाग कर कई प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ-साथ राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में भी अपने हुनर का लोहा मनवा चुके हैं।