Siddharthnagar News: मानदेय वृद्धि से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा

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इटवा। नगर पंचायत इटवा सभागार में शुक्रवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें वक्ताओं ने सरकार की इस पहल को कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया। सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मंत्री डॉ. सतीश चंद द्विवेदी ने कहा कि आप सभी सरकारी व्यवस्थाओं की एक अहम कड़ी हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मानदेय बढ़ाने और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की व्यवस्था शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे कर्मचारियों में नई उम्मीद और उत्साह पैदा हुआ है। सरकार लोगों के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर चेयरमैन विकास जायसवाल, भाजपा नेता कृष्णा मिश्र, अमित दुबे, कन्हैया विश्वकर्मा, प्रमोद कनौजिया, पप्पू उपाध्याय सहित नगर पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी आदि मौजूद रहे।