Siddharthnagar News: आज मनाई जाएगी सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन की जयंती

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शाहपुर। पूर्व राष्ट्रपति व महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाएगी। शनिवार को डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में विगत वर्षों की भांति डॉ. राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया जाएगा। तहसील क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालयों में विशेष तैयारी की गई है। वक्ता डॉ. राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए समाज निर्माण में शिक्षकों की महत्ता को रेखांकित करेंगे। कार्यक्रमों को लेकर शिक्षकों और विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।