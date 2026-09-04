Siddharthnagar News: निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 04 Sep 2026 11:32 PM IST
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तुलसियापुर। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने शुक्रवार को कठेला समय माता थाने की निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।
कार्यालय कक्षों, महिला हेल्प डेस्क, आगंतुक सुविधाओं, अभिलेख कक्ष, शस्त्रागार, विद्युत/जल व्यवस्था और सुरक्षा उपायों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता, संरचनात्मक सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने के निर्देश दिए।
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कार्यालय कक्षों, महिला हेल्प डेस्क, आगंतुक सुविधाओं, अभिलेख कक्ष, शस्त्रागार, विद्युत/जल व्यवस्था और सुरक्षा उपायों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
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इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता, संरचनात्मक सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने के निर्देश दिए।
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