Siddharthnagar News: नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध और आत्मरक्षा के बताए तरीके
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:23 PM IST
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- कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत पुलिस ने किया जागरूक, साइबर ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करने की दी जानकारी
सिद्धार्थनगर। कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत शनिवार को थाना उसका बाजार पुलिस ने मधवापुर में जनसंवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव, नशे के दुष्प्रभाव और आत्मरक्षा के तरीकों की जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को सतर्क रहने और किसी भी विपरीत परिस्थिति में पुलिस की मदद लेने के लिए प्रेरित किया।
प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया। उन्हें बताया गया कि साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। अनजान लिंक पर क्लिक करने, किसी से ओटीपी साझा करने और संदिग्ध कॉल के झांसे में आने से बचें।
पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और इसके दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। साथ ही आत्मरक्षा के जरूरी तरीके समझाते हुए विपरीत परिस्थितियों में सतर्कता बरतने की सलाह दी। कम्युनिटी पुलिसिंग टीम प्रभारी का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस से संपर्क किया जा सके।
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कार्यक्रम में उपनिरीक्षक रामप्रसाद, मुख्य आरक्षी नौमीनाथ और महिला आरक्षी प्रिया सिंह मौजूद रहीं।
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सिद्धार्थनगर। कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत शनिवार को थाना उसका बाजार पुलिस ने मधवापुर में जनसंवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव, नशे के दुष्प्रभाव और आत्मरक्षा के तरीकों की जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को सतर्क रहने और किसी भी विपरीत परिस्थिति में पुलिस की मदद लेने के लिए प्रेरित किया।
प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया। उन्हें बताया गया कि साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। अनजान लिंक पर क्लिक करने, किसी से ओटीपी साझा करने और संदिग्ध कॉल के झांसे में आने से बचें।
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पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और इसके दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। साथ ही आत्मरक्षा के जरूरी तरीके समझाते हुए विपरीत परिस्थितियों में सतर्कता बरतने की सलाह दी। कम्युनिटी पुलिसिंग टीम प्रभारी का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस से संपर्क किया जा सके।
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कार्यक्रम में उपनिरीक्षक रामप्रसाद, मुख्य आरक्षी नौमीनाथ और महिला आरक्षी प्रिया सिंह मौजूद रहीं।