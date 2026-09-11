Siddharthnagar News: गांवों में जन चौपाल लगाकर योजनाओं की दी जानकारी

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इस दौरान अफसरों ने बैठक में विभागवार योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपात्रों को चिह्नित कर राशनकार्ड निरस्त कराएं। उसके स्थान पर पात्रों का चयन करें। शौचालय की सूची प्रस्तुत करने पर कहा कि शौचालय से कोई भी पात्र वंचित न रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जागरूकता अभियान चला रही है। इसके अलावा गांव में सफाई को लेकर निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन सफाई कार्य किया जाए। ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि हम लोग पौधे लगाकर छोड़ देते हैं लेकिन कुछ महीने सालों बाद पौधा का देखभाल न होने के कारण सूख या टूट जाता है। इसलिए पौधारोपण करने के साथ इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी।इस अवसर पर चकईजोत सचिव अंकित शुक्ल, बर्डपुर सचिव नागेंद्र राव, चकईजोत प्रशासक लालजी, बर्डपुर 11 प्रशासक प्रतिनिधि मो. सईद, शिवा गुप्ता आदि मौजूद रहे।