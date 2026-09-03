Siddharthnagar News: पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा और 101 फीट तिरंगे का हुआ भूमि पूजन

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इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान युवाओं के लिए शौर्य, साहस और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा स्थापित होने से आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और वीरता की प्रेरणा मिलेगी। वहीं 101 फीट ऊंचा तिरंगा क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगा। विज्ञापन



भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा, दिलीप पांडेय उर्फ छोटे संतोष पासवान, अनूप पांडेय, विष्णु श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान युवाओं के लिए शौर्य, साहस और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा स्थापित होने से आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और वीरता की प्रेरणा मिलेगी। वहीं 101 फीट ऊंचा तिरंगा क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगा।भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा, दिलीप पांडेय उर्फ छोटे संतोष पासवान, अनूप पांडेय, विष्णु श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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डुमरियागंज। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत बढ़नीचाफा में बृहस्पतिवार को वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा और 101 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की स्थापना के लिए विधि-विधान से भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा के नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।