Siddharthnagar News: बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा कानून के प्रति किया जागरूक

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सिद्धार्थनगर। मिशन शक्ति अभियान फेज 5. 0 के तहत बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को डुमरियागंज थाने की पुलिस ने डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बैदोलागढ़ में चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार के प्रति जागरूक किया और उन्हें पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा जिले के अन्य थानों में भी पुलिस ने चौपाल लगाकर महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी दी। उन्हें सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज श्रीप्रकाश यादव के नेतृत्व में महिलाओं और बालिकाओं को सरकारी की योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।