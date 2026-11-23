Siddharthnagar News: दो बाइक की टक्कर में चार घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 23 Nov 2026 12:09 AM IST
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खेसरहा। स्थानीय थाना क्षेत्र के कनपुरवा चौराहे पर गिट्टी प्लांट के पास रविवार को दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 12 वर्षीय किशोर समेत चार लोग घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी खेसरहा पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुहई कनपुरवा निवासी सोनू (32) पुत्र जवाहिर अपने बेटे शिवांशु (12) के साथ बाइक से बेलौहा की ओर से आ रहे थे।
वहीं, बांसी थाना क्षेत्र के पिपरा पड़रुपुर निवासी नसीम (30) पुत्र लड्डू और कुतुबुल्लाह (26) पुत्र शहाबुद्दीन दूसरी बाइक से आ रहे थे।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी खेसरहा पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुहई कनपुरवा निवासी सोनू (32) पुत्र जवाहिर अपने बेटे शिवांशु (12) के साथ बाइक से बेलौहा की ओर से आ रहे थे।
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वहीं, बांसी थाना क्षेत्र के पिपरा पड़रुपुर निवासी नसीम (30) पुत्र लड्डू और कुतुबुल्लाह (26) पुत्र शहाबुद्दीन दूसरी बाइक से आ रहे थे।