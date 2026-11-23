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सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी खेसरहा पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुहई कनपुरवा निवासी सोनू (32) पुत्र जवाहिर अपने बेटे शिवांशु (12) के साथ बाइक से बेलौहा की ओर से आ रहे थे।वहीं, बांसी थाना क्षेत्र के पिपरा पड़रुपुर निवासी नसीम (30) पुत्र लड्डू और कुतुबुल्लाह (26) पुत्र शहाबुद्दीन दूसरी बाइक से आ रहे थे।