Siddharthnagar News: नेपाल में 2.10 क्विंटल गांजा के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त

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इलाका प्रहरी कार्यालय धरान के डीएसपी भीषण बाबू राई के अनुसार, सोमवार सुबह करीब तीन बजे धरान उपमहानगरपालिका-20 स्थित च्यानडांडा क्षेत्र में गांजा लोड किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में मौके पर पहुंची। वहां दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में गांजा लोड किया जा रहा था। पुलिस को देखकर आरोपियों ने गांजा लेकर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने पिस्तौल से दो राउंड हवाई फायरिंग की और पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से आठ बोरों में रखा गांजा बरामद किया गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सप्तरी जिले के डाकनेश्वरी नगरपालिका-10 निवासी 24 वर्षीय रामसागर कुमार यादव, राजगढ़ गांवपालिका-1 निवासी 45 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद मंडल, छिन्नमस्ता गांवपालिका-6 निवासी 59 वर्षीय राजकुमार शाह, भारत के बिहार प्रांत के मधुबनी जिले निवासी 38 वर्षीय संतोष ठाकुर और धरान उपमहानगरपालिका-11 निवासी 21 वर्षीय अमृत विशुंखे के रूप में हुई है।डीएसपी राई ने बताया कि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। एक गाड़ी रामसागर यादव और दूसरी राजकुमार शाह चला रहा था। गिरफ्तार पांचों आरोपियों को इलाका प्रहरी कार्यालय धरान में रखकर पूछताछ की जा रही है। गांजा तस्करी के इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए भी जांच की जा रही है।