Siddharthnagar News: मोर पंख अनार से ड्रोन पटाखे तक, आतिशबाजी में बच्चों की पसंद हुई खास

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- कलर स्मोक तो कोई मोर पंख अनार का ले रहा आनंद, मल्टी शॉट और स्काई शॉट से आसमान में रंगों का नजारा देखने का उत्साहसिद्धार्थनगर। दिवाली पर इस बार आतिशबाजी का अंदाज बदला नजर आ रहा है। बाजार में पारंपरिक पटाखों के साथ बटरफ्लाई, कलर स्मोक, गोल्डन फेदर और मल्टी शॉट जैसी नई वैरायटी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। बच्चों से लेकर युवाओं तक में अलग-अलग रंग और इफेक्ट वाली आतिशबाजी को लेकर खास उत्साह है।शहर के जीआईसी ग्राउंड में लगी पटाखों की दुकानों पर नई वैरायटी देखने को मिल रही है। दुकानदार सुंदर बताते हैं कि मोर पंख अनार जलने पर मोर के पंख जैसी रंगीन चिंगारियां निकलती हैं। वहीं, दुकानदार अब्दुल्लाह के अनुसार, बटरफ्लाई पटाखे के नाम और डिजाइन बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। कलर स्मोक से रंगीन धुएं का नजारा बनता है, जबकि गोल्डन फेदर में सुनहरी चिंगारियों का फव्वारा दिखाई देता है। मल्टी शॉट में एक ही पैकेट से कई राउंड में आसमानी आतिशबाजी होती है। इसके अलावा अलग-अलग रंगों के स्काई शॉट और नए डिजाइन के फाउंटेन भी बाजार में उपलब्ध हैं।बच्चों की पसंदबटरफ्लाई और रंगीन चकरीफुलझड़ी और छोटे अनारकलर स्मोक और नए डिजाइन के फाउंटेनमोर पंख अनार की रंगीन चिंगारियांयुवाओं की पसंदमल्टी शॉट और स्काई शॉटगोल्डन फेदर और कलर फाउंटेनआसमान में कई रंग बिखेरने वाली आतिशबाजीनए डिजाइन और अलग इफेक्ट वाले पटाखेबड़ों की पसंदपारंपरिक अनार और फुलझड़ीकम आवाज वाले रोशनी के पटाखेपरिवार के साथ जलाए जाने वाले सजावटी फाउंटेनबच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कम जोखिम वाले विकल्प