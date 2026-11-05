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Siddharthnagar News: कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, तीन लाख का सामान जला

Thu, 05 Nov 2026 11:20 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:20 PM IST
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Siddharthnagar News: Fire breaks out in a clothing shop due to a short circuit; goods worth three lakh rupees destroyed
सिद्धार्थनगर। शहर के गांधीनगर मोहल्ले में सिद्धार्थ चौक के पास बुधवार रात करीब 12 बजे कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से दुकान में रखे करीब तीन लाख रुपये के कपड़े जलकर राख हो गए। वहीं, टीवी और एसी भी क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया।
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दिल्ली के हौजखास थाना क्षेत्र के चौड़ी बाजार निवासी रितेश जायसवाल गांधीनगर मोहल्ले में एक भवन के भूतल पर कपड़े की दुकान चलाते हैं। वह अपने माता-पिता के साथ दुकान के पास ही किराये के मकान में रहते हैं। मंगलवार को दुकान बंद कर वह घर चले गए थे। बुधवार रात दुकान से धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर सूचना दी।
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इसके बाद रितेश ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग बुझाई। रितेश के अनुसार, आग से दुकान में रखे करीब तीन लाख रुपये के कपड़े जल गए। साथ ही टीवी और एसी भी जलकर क्षतिग्रस्त हो गए।
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