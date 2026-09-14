Siddharthnagar News: डायट प्राचार्य पर 20 लाख लेने के आरोप में प्राथमिकी

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जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी हरिलाल यादव ने सिद्धार्थनगर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बांसी के डायट प्राचार्य आजमगढ़ में डीआईओएस के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में डायट सिद्धार्थनगर के प्राचार्य हैं।आजमगढ़ में ही उनसे नियुक्ति के संबंध में बातचीत हुई थी। हरिलाल के मुताबिक तत्कालीन डीआईओएस ने उनकी बहू को संस्कृत विद्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। निजी खाते में पांच और 15 लाख उसने सिद्धार्थनगर में उन्हें नकद दिए। इसके बाद भी उन्होंने कार्य नहीं किया।इस संबंध में शहर कोतवाल नवीन कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।