Siddharthnagar News: गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष के साथ पंडालों व घरों में विराजे विघ्नहर्ता

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शाहपुर। डुमरियागंज और शाहपुर में सोमवार सुबह से शाम तक श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली से मूर्तिकारों की दुकानों से गणपति की प्रतिमाएं ले जाते नजर आए। तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर एक सप्ताह पहले से ही गणेश महोत्सव के लिए पंडाल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। सोमवार रात तक मंत्रोच्चार और हवन-पूजन के साथ गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई।डुमरियागंज नगर में आधे दर्जन से अधिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा शाहपुर, बेवां, खजुहा, मन्नीजोत सहित अन्य गांवों और चौक-चौराहों पर भी गणपति की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। प्रतिमाओं की स्थापना के बाद पूजन और दर्शन के लिए श्रद्धालु गणपति पंडालों में पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया।पं. राकेश शास्त्री ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर की सुबह 7:07 बजे हुई, जिसका समापन 15 सितंबर की सुबह 7:43 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेशोत्सव 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलेगा और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।