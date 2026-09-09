Siddharthnagar News: स्टेशन रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में 25 से अधिक कब्जे हटाए

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नगर के स्टेशन पर दुकान के सामने अस्थाई कब्जे से नियमित जाम की समस्या उत्पन्न होती है। ट्रेन आने और क्राॅसिंग बंद होने के बाद तो स्थिति और विकराल हो जाती थी। जाम में फंसकर लोगों को परेशान होना पड़ता था। बुधवार को ईओ अजय कुमार सिंह की अगुवाई में नगर पालिका की टीम कार्रवाई के लिए निकली। दुकानों के बाहर सड़क और पटरी तक फैलाए गए सामान, अस्थायी ढांचे और अन्य अतिक्रमण को हटवाए गए।अभियान के दौरान टीम ने स्टेशन रोड के प्रमुख हिस्सों में पहुंचकर सड़क और फुटपाथ की स्थिति देखी। जहां भी दुकान का सामान सड़क तक फैला मिला, उसे हटवाया गया। नगर पालिका की टीम के पहुंचते ही सड़क किनारे कब्जा जमाए दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने कार्रवाई से पहले ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया।टीम ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा और सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।इस संबंध में ईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ अब लगातार अभियान चलाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।