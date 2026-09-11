Siddharthnagar News: हाईवे पर गिरा यूकेलिप्टस का पेड़, आधा घंटा ठप रहा आवागमन

तुलसियापुर। बढ़नी ब्लाॅक के सिसवा के पश्चिम सुरही नाले के पास हाईवे पर यूकेलिप्टस का पेड़ शुक्रवार को लगभग साढ़े 11 बजे गिर गया। पेड़ काटकर रास्ते से हटाने में करीब आधे घंटे लग गए। इससे आवागमन ठप रहा है और धूप में लोग परेशान रहे। दुर्घटना के बाद लोगों ने सड़क के किनारे सूखे पेड़ को कटवाने की मांग की है।जानकारी के अनुसार बढ़नी ब्लाॅक के सिसवा के पश्चिम सुरही नाले के पास हाईवे पर यूकेलिप्टस का पेड़ शुक्रवार को लगभग साढ़े 11 बजे गिर गया। पेड़ गिरने के बाद मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के काटना और हटाना शुरू किया। इस काम में लगभग आधा घंटे का वक्त लगा। तब तक लोगों वहीं इंतजार करते रहे। पेड़ हटते ही वाहनों की आवाजाही शुरू हुई और लोगों राहत मिली। लोगों का कहना था कि अच्छा यह हुआ कि कोई भी राहगीर पेड़ की चपेट में नहीं आया। क्षेत्रीय लोगों सुभाष तिवारी, रामदेव गुप्ता, अब्दुल कलाम, प्रदीप अग्रहरि, डाॅ. अफजल हुसैन, हेमंत शुक्ल आदि ने वन विभाग से हाईवे के किनारे जर्जर पेड़ों को कटाने की मांग की है। इस मार्ग पर और पेड़ भी सूखे हैं, जिसके गिरने और हादसे का खतरा बना हुआ है।