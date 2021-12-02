सिद्धार्थनगर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने इटवा तहसील के कई बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को अधिक से अधिक पात्र लोगों का फाॅर्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और प्रतिदिन फाॅर्म को डिजिटलाइज करने के निर्देश दिए।डीएम ने प्राथमिक विद्यालय गनवरिया पूरब स्थित बूथ संख्या 162 और उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरैना स्थित बूथ संख्या 166 का जायजा लिया। उन्होंने बूथों पर अभियान का बैनर लगवाने और बूथ तक पहुंचने के लिए सड़क ठीक कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी डॉ. अभिषेक महाजन और एसडीएम इटवा संदीप कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे।