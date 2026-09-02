Siddharthnagar News: शोहरतगढ़ में कार स्टंट का वीडियो वायरल
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 02 Sep 2026 11:40 PM IST
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शोहरतगढ़। शोहरतगढ़ कस्बे से एनएच 730 हाईवे घनी आबादी में एक कार तेज रफ्तार में वाहन चलाने और स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हैरान कर देने वाला है। कार को मंडराते और शोर करते हुए युवक दिख रहे हैं। वहीं, सड़क पर चलने वाले राहगीर इस स्टंटबाजी को देखकर दहशत में आ गए। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, वायरल वीडियो की संवाद न्यूज एजेंसी पुष्टि नहीं करता है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने से बड़ा हादसा हो सकता है।
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