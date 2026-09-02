Siddharthnagar News: स्टेशन परिसर में संदिग्ध हालात में मजदूर की मौत

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प्रत्यक्षदर्शियों ने बुधवार को स्टेशन परिसर में एक व्यक्ति को अचेत हाल में पड़ा देखा। उन्होंने आरपीएफ को इसकी सूचना दी। जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और उसे एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।जेब में मिले पहचान पत्र से उसकी शिनाख्त राजेंद्र (50) पुत्र रमई, निवासी बेतहनिया करहिया, थाना पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर के रूप में हुई। पुलिस को उसके पास से एक गेट पास कार्ड भी मिला, जिससे पता चला कि वह गोवा में एक ठेकेदार के यहां मजदूरी करता था और घर लौट रहा था।मृतक स्टेशन परिसर में केवल शर्ट और निकर पहने मिला। ढेबरुआ थाने के उप निरीक्षक सोमनाथ शर्मा ने बताया कि परिजन को सूचना दे दी गई है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चल सकेगा।