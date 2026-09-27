Siddharthnagar News: ट्रैक्टर- ट्रॉली की टक्कर से वृद्ध की मौत, युवक जख्मी

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जानकारी के अनुसार उसका थाना क्षेत्र के छितरापार गांव निवासी राजाराम (70) घर के ही एक युवक के साथ बाइक से घर से निकला था। बताया जा रहा है कि अभी वह क्षेत्र के ही महुलानी गांव के पास पहुंचा था कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली उसे टक्कर मारते हुए सड़क के नीचे जाकर पलट गई। इस हादसे में बाइक पर सवार बुजुर्ग और युवक घायल हो गए। दोनों को माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। जहां राजाराम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया जबकि बाइक चला रहे युवक का उपचार कराया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद टीम के साथ मौके पर गई थी। इस हादसे में वृद्ध की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लिया गया है। मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।