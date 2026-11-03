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Siddharthnagar News: जनशिकायतों के निस्तारण में जिला पुलिस अव्वल

Tue, 03 Nov 2026 11:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 03 Nov 2026 11:43 PM IST
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Siddharthnagar News: District police excel in the resolution of public grievances
सिद्धार्थनगर। आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में सिद्धार्थनगर पुलिस ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। अक्तूबर 2026 की प्रदेश स्तरीय मासिक रैंकिंग में जिले को प्रथम स्थान मिला है। जिले के 16 थानों ने भी अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पहली रैंक हासिल की है।
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पुलिस के अनुसार, अक्तूबर की रैंकिंग में त्रिलोकपुर, कठेला समयमाता, ढेबरुआ, भवानीगंज, बांसी, इटवा, डुमरियागंज, जोगिया, लोटन, मोहाना, खेसरहा, शोहरतगढ़, मिश्रौलिया, शिवनगर डिड़ई, महिला थाना और पथरा बाजार शामिल हैं।
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