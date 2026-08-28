Siddharthnagar News: कस्तूरबा विद्यालय में डीएम ने छात्राओं संग मनाया रक्षाबंधन

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इस अवसर पर जिलाधिकारी ने छात्राओं को रक्षाबंधन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बताते हुए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बालिकाओं को मिठाई खिलाई, उपहार वितरित किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी नौगढ़ राम कुमार सिंह, जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) सुरेंद्र श्रीवास्तव, विद्यालय की वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षिकाएं, लेखाकार और विद्यालय के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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सिद्धार्थनगर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नौगढ़ में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने छात्राओं के साथ रक्षासूत्र बंधवाकर पर्व मनाया। छात्राओं ने जिलाधिकारी को तिलक लगाकर राखी बांधी और उनके सुखद एवं सफल जीवन की कामना की।