Siddharthnagar News: सरकारपार में माध्यमिक विद्यालयों की जिला व मंडल स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता संपन्न

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बांसी। श्रीकृष्णा करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरकारपार में बृहस्पतिवार को माध्यमिक विद्यालयों की जनपद व मंडल स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया। इसमें जिले के छह विद्यालयों के 22 छात्र-छात्राओं ने विभिन्न भार वर्गों में प्रतिभाग किया।19 वर्ष आयु वर्ग बालक के 54 किग्रा भार वर्ग में रतन सेन इंटर कॉलेज, बांसी के अनूप ने प्रथम और तिलक इंटर कॉलेज के अनुज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 74 किग्रा में शाहिद अख्तर अंसारी, 66 किग्रा में वीरेंद्र और 62 किग्रा में अतुल (सभी रतन सेन इंटर कॉलेज) विजेता रहे।17 वर्ष आयु वर्ग बालक के 54 किग्रा में शिवांशु शुक्ला प्रथम व भास्कर पांडेय द्वितीय रहे। 50 किग्रा में महफूज (रतन सेन इंटर कॉलेज) और 59 किग्रा में उमेश प्रथम स्थान पर रहे जबकि प्रियांशु (तिलक इंटर कॉलेज) उपविजेता बने।बालिका वर्ग में 50 किग्रा में श्रीकृष्णा करुणाकर विद्यालय की रोशनी प्रथम व नंदिनी द्वितीय रहीं। 47 किग्रा में मंजू प्रथम और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसौनी की खिलाड़ी द्वितीय रही। 42 किग्रा में बसौनी की सुमन यादव विजेता व सरकारपार की शांति उपविजेता रहीं।समापन समारोह में विद्यालय की अधिकृत नियंत्रक विभा चतुर्वेदी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका मुनीब, विनय शाह, चंद्रभान मौर्य, स्पर्श वर्मा व राकेश चौधरी ने निभाई। इस अवसर पर सौरव पांडे, सुरेंद्र पाठक, रामानंद, रामकृष्ण मिश्रा सहित विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।