Siddharthnagar News: सुरक्षा के पहलुओं पर प्राधानाचार्य और शिक्षकों से किया संवाद

विज्ञापन

गोष्ठी में बच्चों के आने-जाने के दौरान यातायात नियमों का पालन कराने और सुरक्षा संबंधी जरूरी निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के तरीके बताए गए। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस से सहायता लेने के लिए सीपीयू टीम प्रभारी का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया गया।इस दौरान प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने पुलिस के इस जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को विद्यार्थियों की सुरक्षा और पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने में उपयोगी बताया। गोष्ठी में उपनिरीक्षक रामशब्द यादव, कांस्टेबल राजमणि, रवि जायसवाल और महिला कांस्टेबल किरण यादव मौजूद रहीं।