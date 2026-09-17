Siddharthnagar News: धोबहा बाजार में गणपति पूजा समारोह में उमड़े श्रद्धालु

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भनवापुर। भाजपा के भनवापुर मंडल अंतर्गत धोबहा बाजार में युवा मित्र मंडल की ओर से श्रीगणपति पूजा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्रीगणेश के दर्शन-पूजन कर क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि और लोगों के मंगलमय जीवन की कामना की। इस दौरान बृजेश अग्रहरि, पंकज अग्रहरि, श्याम सुंदर अग्रहरि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।