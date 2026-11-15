Siddharthnagar News: पश्चिम पोखरे पर व्रती महिलाओं ने दिया सूर्य को अर्घ्य

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बढ़नी। लोक आस्था के महापर्व छठ पर रविवार को नगर पंचायत बढ़नी के अंबेडकर नगर स्थित पश्चिम पोखरे पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। घाट पर नगर पंचायत की ओर से प्रकाश और श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरि कर्मचारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। वहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे।