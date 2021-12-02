Siddharthnagar News: बढ़नी में अंडरपास और ट्रेनों के ठहराव की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 16 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
बढ़नी। रेलवे फाटक के लंबे समय तक बंद रहने से होने वाली परेशानी को देखते हुए बढ़नी में अंडरपास निर्माण की मांग उठाई गई है। पूर्वोत्तर रेलवे की सलाहकार समिति की बैठक में मंगलवार को समिति सदस्य रोहित कुमार ‘मीत’ ने यह मुद्दा रेलवे महाप्रबंधक उदय बोरवणकर के समक्ष रखा। उन्होंने अंडरपास के लिए आवश्यक सर्वे और आगे की कार्रवाई जल्द शुरू कराने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि रेलवे फाटक बंद रहने के दौरान लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत होती है। फाटक खुलने के इंतजार में सड़क पर जाम की स्थिति बनती है। अंडरपास का निर्माण होने से लोगों को आवागमन में राहत मिल सकती है। ट्रेन संख्या 15069/15070 में एसी और स्लीपर कोच की सुविधा बढ़ाने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि आसपास के जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में मरीज गोरखपुर और लखनऊ इलाज के लिए जाते हैं।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि रेलवे फाटक बंद रहने के दौरान लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत होती है। फाटक खुलने के इंतजार में सड़क पर जाम की स्थिति बनती है। अंडरपास का निर्माण होने से लोगों को आवागमन में राहत मिल सकती है। ट्रेन संख्या 15069/15070 में एसी और स्लीपर कोच की सुविधा बढ़ाने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि आसपास के जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में मरीज गोरखपुर और लखनऊ इलाज के लिए जाते हैं।
विज्ञापन