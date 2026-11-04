Siddharthnagar News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को ढाई साल का सश्रम कारावास, पांच हजार रुपये जुर्माना

सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दो वर्ष छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।पुलिस के अनुसार, इटवा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सहियापुर निवासी रुस्तम आरोपी था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय मनोज कुमार तिवारी ने सुनवाई के बाद उसे उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे दो वर्ष छह माह के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।