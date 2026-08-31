Siddharthnagar News: जनआरोग्य मेले में पहुंचकर सीएमओ ने परखी स्वास्थ्य सेवाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 31 Aug 2026 01:53 AM IST
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सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखने के लिए रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार दोहरे तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने औचक निरीक्षण में मेले की व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।
बर्डपुर क्षेत्र के बनकटवा और अलीगढ़वा और शोहरतगढ़ क्षेत्र के अलीदापुर पीएचसी पर सीएमओ के अचानक पहुंचने से स्वास्थ्यकर्मियों में हलचल रही। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर मौजूद मरीजों से बातचीत कर उपचार और जांच की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही मेले में उपलब्ध चिकित्सकीय सेवाओं, दवाओं और अन्य व्यवस्थाओं को देखा। सीएमओ ने स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिए कि जन आरोग्य मेले में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने पाए। इस दौरान अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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बर्डपुर क्षेत्र के बनकटवा और अलीगढ़वा और शोहरतगढ़ क्षेत्र के अलीदापुर पीएचसी पर सीएमओ के अचानक पहुंचने से स्वास्थ्यकर्मियों में हलचल रही। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर मौजूद मरीजों से बातचीत कर उपचार और जांच की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही मेले में उपलब्ध चिकित्सकीय सेवाओं, दवाओं और अन्य व्यवस्थाओं को देखा। सीएमओ ने स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिए कि जन आरोग्य मेले में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने पाए। इस दौरान अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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