Siddharthnagar News: चिल्हिया और कंदवा बाजार में श्रद्धा से मना छठ पर्व

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चिल्हिया। लोक आस्था का महापर्व छठ रविवार को क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। चिल्हिया थाना परिसर स्थित पोखरे के पास धनंजय सिंह के नेतृत्व में छठी मइया की मूर्ति स्थापित की गई। यहां बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं ने पूजा-अर्चना कर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। कंदवा बाजार और ग्राम सभा चनरगड्डी स्थित पोखरों पर भी व्रती महिलाओं ने पारंपरिक विधि-विधान से छठी मइया की पूजा की। महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और संतान की दीर्घायु की कामना की। घाटों पर पर्व को लेकर उत्साह का माहौल रहा।