Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Chhath festival celebrated with reverence in Chilhiya and Kandwa market

Siddharthnagar News: चिल्हिया और कंदवा बाजार में श्रद्धा से मना छठ पर्व

Sun, 15 Nov 2026 11:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 15 Nov 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Chhath festival celebrated with reverence in Chilhiya and Kandwa market
चिल्हिया। लोक आस्था का महापर्व छठ रविवार को क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। चिल्हिया थाना परिसर स्थित पोखरे के पास धनंजय सिंह के नेतृत्व में छठी मइया की मूर्ति स्थापित की गई। यहां बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं ने पूजा-अर्चना कर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। कंदवा बाजार और ग्राम सभा चनरगड्डी स्थित पोखरों पर भी व्रती महिलाओं ने पारंपरिक विधि-विधान से छठी मइया की पूजा की। महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और संतान की दीर्घायु की कामना की। घाटों पर पर्व को लेकर उत्साह का माहौल रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed