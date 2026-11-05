Siddharthnagar News: सीएचसी अधीक्षक ने छह स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण का किया निरीक्षण

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शोहरतगढ़। सीएचसी अधीक्षक डॉ. एके आजाद ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़ सहित पल्टादेवी, गौरा बाजार, दत्तपुर, नीबी दोहनी और छतहरी के स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहे टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों को टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।अधीक्षक ने बताया कि प्रसव के 24 घंटे के भीतर नवजात शिशुओं को टीका लगवाना जरूरी है। इससे क्षय रोग, पोलियो और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। उन्होंने एएनएम को प्रसव योजना के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित करने की सलाह दी।उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और आयरन की गोलियां उपलब्ध कराई जाएं, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इस दौरान प्रदीप, मौसम, गीता सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।