Siddharthnagar News: पुलिस की गाड़ी से टकराई बाइक, चार घायल

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घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन लाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। वहीं, बाइक चला रहे युवक को प्राथमिक उपचार के बाद माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।जानकारी के अनुसार क्षेत्र के पचमा गांव निवासी रवि (24), दीपक (17) व बासुदेव (14) एक बाइक पर बैठकर बघेली सीएसपी बैंक पर पैसा निकालने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी बीच लोटन के तरफ से जा रहे चौकी इंचार्ज ( हरिवंशपुर) रमेश यादव की कार में अनियंत्रित होकर जा टकराए। इस हादसे में चौकी इंचार्ज सहित चार लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसमें रवि के सिर और प्राइवेट पार्ट में चोट लगने से हालत गंभीर बनी हुई है।सूचना पर परिजन निजी गाड़ी से तीनों को सीएचसी लोटन लेकर पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने रवि की हालत गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया। वहीं, घटना के सूचना पर थानाध्यक्ष घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली।इस संबंध में थानाध्यक्ष लोटन प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि घटना की जानकारी है। जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।