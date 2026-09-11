मां के साथ आत्महत्या करने पहुंची बेटी: बुजुर्ग की गोद में रखी पेट्रोल की बोतल, आपबीती सुनकर हर आंख नम; वीडियो

भाभी पर जबरन बेदखल करने और धमकी का आरोप

शिकायतकर्ता महिला ने अपनी भाभी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भाभी ने पुश्तैनी मकान पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। भाभी ने अपनी बीमार सास (महिला की मां) और ननद को बेदखल कर घर से बाहर निकाल दिया है। महिला का कहना है कि जब भी वह अपनी मां को लेकर घर में रहने या अपना हक मांगने की कोशिश करती है, तो उसे धमकाकर वहां से भगा दिया जाता है।